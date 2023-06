Une action de Greenpeace devant le 16 rue de la Loi interrompue par la police

Une dizaine d'activistes de l'ONG environnementale ont essayé de plaquer un message indiquant "Fast forward for nature" (Accélérer pour la nature en anglais, ndlr) sur le sol pour souligner le besoin d'une nature résiliente afin d'enrayer la perte de biodiversité. Cette action était une réponse aux déclarations d'Alexander De Croo la semaine dernière, lorsqu'il avait affirmé qu'il fallait appuyer sur le bouton "pause" de la législation européenne concernant la restauration de la nature. Les activistes ont bloqué la route avec des clôtures et portaient des banderoles qui illustraient des catastrophes climatiques, comme des feux de forêt. Le but de l'action étant de faire comprendre qu'une pause pour la nature n'est "clairement pas envisageable". "Greenpeace demande au Premier ministre Alexander De Croo d'accélérer la politique en matière de biodiversité et de soutenir les propositions européennes en faveur d'une loi sur la restauration de la nature", a indiqué Greenpeace dans un communiqué. La police a interrompu l'action qui se déroulait dans la zone neutre du 16 rue de la loi, soit là où les manifestations ne sont pas autorisées. L'action s'est donc ponctuée plus tôt que prévu et les forces de l'ordre ont également retiré le message "Fast forward for nature". La loi européenne sur la restauration de la nature vise à garantir la prise de mesures d'ici 2030 pour restaurer 20 % des zones terrestres et marines de l'Europe. (Belga)