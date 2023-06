Une doctorante néolouvaniste gagne l'édition 2023 du concours "Ma thèse en 180 secondes"

La neuvième finale interuniversitaire belge du concours "Ma Thèse en 180 secondes", MT180 en abrégé, a eu lieu vendredi dès 18h00 à la ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Les 15 doctorants finalistes ont été désignés au sein des six universités participantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles: l'UCLouvain, l'ULB, l'ULiège, l'UMons, l'UNamur et l'USL-B. Chaque candidat, doctorant ou docteur diplômé de l'année académique dernière, a eu à défendre sa thèse en trois minutes chrono, lors d'un exposé vulgarisé. La gagnante de l'épreuve est Maëlle Bottin, étudiante en quatrième année de doctorat en chimie à l'UCLouvain. Elle a également remporté le prix du public. Sa thèse présentée vendredi portait sur la synthèse de récepteurs capables de reconnaître sélectivement les anions, "La nuit, tous les anions sont gris". Maëlle Bottin représentera donc la Belgique lors de la finale internationale francophone qui se déroulera le 5 octobre 2023 à Rabat. Présidé par le professeur Michel Verleysen, de l'UClouvain, le jury était complété par Céline Rase (UNamur), Marc Vanholsbeeck (BELSPO), Alice Collignon (ULiège), Fabienne Chetail (ULB) et Ruddy Wattiez (UMONS). Organisée depuis 2014 en Belgique francophone, la compétition "Ma thèse en 180 secondes" est inspirée du concours "Three minute thesis (3MT®)" dont la première édition s'est tenue en 2008 à l'Université du Queensland, en Australie. L'épreuve vise à informer le grand public de la richesse et de l'intérêt des recherches scientifiques, tout en développant les compétences communicationnelles des doctorants avec le grand public. (Belga)