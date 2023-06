Une prime de remise au travail pour les indépendants et les conjoints aidants

Concrètement, une prime de reprise du travail, d'un montant de 1.000 euros, sera accordée à l'employeur auprès duquel un titulaire, reconnu en invalidité dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, reprend une activité autorisée par le médecin-conseil. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la politique de réintégration des indépendants malades de longue durée, ajoute le cabinet. La mesure sera évaluée deux ans après son introduction et il sera examiné si elle doit être prolongée. Le projet est également porté par le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Le vice-Premier ministre Vooruit précise, dans un communiqué, que l'arrêté royal entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2023. "Donc, les versements pourront commencer au plus tôt le 1er juillet 2023, étant donné que les intéressés doivent être actifs sur le lieu de travail depuis trois mois." Pour cette mesure, le gouvernement fédéral libère 8,75 millions d'euros pour 2023 et 18,5 millions d'euros pour 2024. (Belga)