Usine de fabrication de plomb à Mons: Le Conseil d'État rejette la suspension du permis

S'il observe que le projet litigieux vise un projet industriel d'une grande ampleur portant sur une activité sensible, le Conseil juge en effet "qu'il n'est pas démontré que les mesures encadrant l'exploitation de cette usine ne permettent pas de circonscrire adéquatement la survenance des risques allégués sur l'environnement et la santé publique". Il relève en outre que "les parties requérantes - un comité de riverains, ndlr - concentrent leurs critiques sur l'étude d'incidences sur l'environnement alors que l'ensemble des instances spécialisées qui se sont prononcées à la suite de cette étude ont émis des avis favorables, dont les conditions ont été reprises dans le permis unique". Ces avis et conditions ne sont pas remis en cause de manière suffisamment étayées et crédibles par les parties requérantes à l'appui de leur demande de suspension, ajoute le Conseil d'État. À terme, l'usine montoise, qui devrait s'installer dans le zoning de Ghlin-Baudour, devrait permettre de traiter 150.000 tonnes de déchets tous les ans et de créer de 80 à 90.000 tonnes de plomb à partir du traitement de ces déchets. (Belga)