Visite ministérielle au Niger - La ministre Gennez officialise la mise en place d'un projet pilote à Torodi

Ce projet pilote dispose d'un budget spécifique de 4,5 millions d'euros, lui-même issu d'un budget global de 50 millions d'euros concrétisé à travers le portefeuille de coopération 2022-2026 signé en mars 2022 entre les deux pays. La Belgique soutient depuis plusieurs années le gouvernement et la population du Niger afin de préserver la stabilité. L'approche intégrée belge à Torodi, commune rurale située entre la capitale Niamey et la frontière avec le Burkina Faso et lieu choisi pour le projet pilote, se concentre simultanément sur trois axes complémentaires: la Diplomatie prépare le terrain et sert d'intermédiaire, la Défense garantit un environnement sûr dans lequel le Développement peut mener à bien des projets liés à la stabilité socio-économique ou apporter de l'aide humanitaire. Outre ce projet 3D spécifique, le portefeuille de coopération signé en mars 2022 comprend aussi une intervention dans la Santé et la protection sociale en santé; l'éducation; et le développement agropastoral et l'insertion des jeunes. L'aide belge au Niger se manifeste aussi par une participation de 11,5 millions d'euros dans un portefeuille thématique relatif au climat dans le Sahel, dont le budget global est de 50 millions d'euros. La ministre Gennez a également rencontré vendredi après-midi le président de la République Mohamed Bazoum ainsi que les ministres de la Santé, de l'Éducation et de l'Élevage. La ministre de la Coopération belge au développement reprendra la direction de la Belgique vendredi soir. (Belga)