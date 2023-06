Brussels Airlines veut mettre en service son nouvel avion en octobre prochain

La compagnie aérienne a annoncé cette date à la suite de la diffusion sur ses réseaux sociaux de vidéos montrant comment le premier exemplaire a été peint aux couleurs de Brussels Airlines chez l'avionneur Airbus, à Toulouse, en France. L'avion (immatriculé OO-SBA) ne sera pas encore livré à Brussels Airlines dans l'immédiat. La livraison est prévue pour la fin du mois d'août et le premier vol de passagers pour octobre, a déclaré Joëlle Neeb, porte-parole de la compagnie aérienne. Au total, cinq A320neo rejoindront la flotte. Le deuxième et le troisième seront également livrés cette année, mais ne devraient pas être opérationnels avant début 2024. Les deux derniers sont attendus dans le courant de l'année 2024. Les nouveaux appareils remplaceront des avions plus anciens (A319) dans la flotte de Brussels Airlines. "Avec ces nouveaux appareils de pointe, Brussels Airlines franchit une étape essentielle dans la modernisation de sa flotte et dans la réduction significative des émissions de CO2 et de bruit sur son réseau moyen-courrier", a déclaré la compagnie lors de l'annonce des nouveaux appareils. (Belga)