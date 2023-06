Coupe du monde de kayak marathon - Laurens Pannecoucke dans le top 5 de l'épreuve courte à Muse

Le sportif de La Défense, 34 ans, a parcouru les 3,4 km en 15:01.42, soit à un peu plus d'1 minute et 21 secondes du Danois Mads Pedersen, vainqueur en 13:39.64. Le double champion du monde sur marathon (2019 et 2021) et vice-champion en titre sur distance courte a devancé le Portugais Jose Ramalho et le Sud-Africain Matthew Fenn. Pannecoucke, ancien olympien sur les courses en ligne (Londres 2012), a quitté la discipline en 2016 et se consacre désormais aux longues distances. Il participera encore dimanche à l'épreuve du marathon. Chez les juniors, Wannes Loncke s'est classé 8e, en 16:07.96, d'une course, toujours sur 3,4 km, remportée par l'Irlandais Bem Higgins (15:12.28). (Belga)