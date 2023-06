Deux soldats israéliens tués par balles à la frontière israélo-égyptienne

"Deux soldats, un homme et une femme, ont été tués par des tirs à balles réelles près de la frontière" avec l'Égypte, a ajouté l'armée. L'armée avait d'abord refusé de confirmer ces décès, qui ont été rapportés par des médias israéliens, tant que les familles n'avaient pas été informées. Par ailleurs, l'armée a déclaré que des soldats avaient abattu un "assaillant" lors d'un échange de tirs à la frontière israélo-égyptienne dans le désert du Néguev. "Lors d'une confrontation avec un assaillant en territoire israélien (...), les soldats ont répondu par des tirs réels et l'ont neutralisé", avait ainsi indiqué l'armée dans un communiqué. Un porte-parole militaire avait ensuite précisé que l'assaillant avait été abattu. "Les soldats continuent de fouiller la zone", a-t-il également souligné, sans donner plus de détails. L'Égypte a été le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël en 1979. La frontière entre les deux pays est cependant le théâtre de tentatives récurrentes de contrebande de drogue, qui ont donné lieu ces dernières années à des échanges de tirs entre contrebandiers et soldats israéliens stationnés le long de la frontière. (Belga)