F1 - GP d'Espagne - Max Verstappen enlève la pole position devant la Ferrari de Carlos Sainz

C'est la 24e pole position de la carrière, et la 4e en 2023, du pilote de 25 ans né à Hasselt, qui avait déjà signé le meilleur temps de chacune des trois séances d'essais libres. En première ligne, il sera aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a fini à 462/1000e du temps de référence. Le Britannique Lando Norris (McLaren) a réussi sa meilleure performance en qualifications cette saison, 3e à 520/1000e, et partira au côté du Français Pierre Gasly (Alpine), 4e à 544/1000e. Les qualifications ont été marquées par les contre-performances de plusieurs ténors du plateau. Charles Leclerc, en pole position du Grand Prix d'Espagne la saison dernière, a été éliminé en Q3. Le coéquipier de Sainz partira de la dernière ligne, 19e. Le Mexicain Sergio Pérez a été éliminé en Q2 après un passage de sa Red Bull dans le bac à graviers, 11e, tout comme George Russell, 12e, qui a heurté son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton. Ce dernier est 5e à 546/1000e, devant le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), à 722/1000e. Le coéquipier espagnol de Stroll, Fernando Alonso, a endommagé sa voiture en Q2 et partira 9e, derrière le Français Esteban Ocon (Alpine) et l'Allemand Nico Hulkenberg (Haas). L'Australien Oscar Piastri (McLaren) finit 10e, à 1.410 de la pole position. Le départ du Grand Prix d'Espagne sera donné dimanche à 15h00. Verstappen est en tête du championnat du monde des pilotes avec 144 points, devant Perez (105) et Alonso (93). (Belga)