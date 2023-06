F1 - GP d'Espagne - Max Verstappen finit le plus rapide d'une 3e séance d'essais libres perturbée par la pluie

Son coéquipier mexicain Sergio Pérez a terminé à 250/1000e de son chrono, devant le Britannique Lewis Hamilton dans sa Mercedes, à 408/1000e. La séance a été perturbée par la météo. Quelque dix minutes après le départ, l'Américain Logan Sargeant (Williams) a parqué sa voiture dans le bac à graviers, causant un drapeau rouge qui a suspendu le départ des voitures pendant une vingtaine de minutes. La pluie a fait son apparition pendant l'interruption, et les pilotes ont tardé à revenir sur la piste sur des gommes intermédiaires. Cette deuxième partie de session a fait office d'expérimentation pour les équipes sur une piste mouillée, mais les pilotes n'ont pas cherché à prendre des risques pour signer une performance avant les qualifications, prévues à 16h00, et se sont contentés de leur chrono du premier tour lancé. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) finit 4e à 576/1000e devant son compatriote Fernando Alonso sur l'Aston Martin, à 600/1000e de Verstappen. Le Britannique George Russell (Mercedes) à 614/1000e, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) à 689/1000e, le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) à 696/1000e suivent dans un intervalle réduit. Le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètement le top-10, à 995/1000e et à 1.017 seconde. Les qualifications auront lieu à 16h00 et pourraient se dérouler sous la pluie d'après les pronostics des équipes. La course aura lieu dimanche à 15h00. Verstappen est en tête du championnat avec 144 points, devant Perez (105) et Alonso (93). (Belga)