Flèche de Heist - Olav Kooij devance Jordi Meeus et Robbe Ghys au sprint

Bert Van Lerberghe (Soudal-Quick Step) et le Français Pierre Gautherat (AG2R Citroën) complètent le top 5. Les derniers échappés repris à 23 km de l'arrivée, les équipes de sprinteurs ont pris les commandes de la course en vue de l'emballage final. Un sprint final que ne put disputer Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Le champion de Belgique, cité parmi les favoris, a été victime d'une crevaison peu avant la flamme rouge. Olav Kooij lançait son sprint à 150 m de l'arrivée et résistait au retour de Jordi Meeus, pour aller décrocher sa 19e victoire en carrière, la 4e cette année après sa victoire d'étape à Paris-Nice et ses deux succès aux Quatre jours de Dunkerque. Le sprinteur néerlandais de 21 ans succède au palmarès de l'épreuve à Arnaud De Lie, qui est actuellement écarté du peloton après sa chute et sa fracture de la clavicule aux Quatre jours de Dunkerque. Les sprinteurs se retrouveront dimanche à Bruxelles pour la 103e édition de la Brussels Cycling Classic (1.Pro), anciennement connue sous le nom de Paris-Bruxelles, qui mènera le peloton du Parc du Cinquantenaire à l'avenue Houba de Strooper, au pied de l'Atomium sur 207,1 km. (Belga)