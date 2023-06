Formule E - Stoffel Vandoorne quatrième de la première course à Jakarta, victoire de Pascal Wehrlein

Parti de la cinquième place sur la grille, Vandoorne, champion du monde en titre, a échoué au pied du podium, à un peu plus de deux secondes du troisième, l'Allemand Maximilian Günther (Maserati MSG). Le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti) s'est classé deuxième, derrière Wehrlein, qui signe sa troisième victoire de la saison. Wehrlein (126 points) en profite pour revenir à deux longueurs du leader du championnat, le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing), septième samedi. Dennis, troisième avec 114 points, reste en embuscade. Vandoorne, qui a signé son meilleur résultat de la saison, est 12e avec 40 unités. Un deuxième ePrix est programmé dimanche à Jakarta. Le championnat de Formule E compte cette année 16 manches et se conclura par deux courses à Londres les 29 et 30 juillet. (Belga)