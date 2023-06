Jupiler Pro League - Hugo Cuypers s'offre un triplé contre le Standard pour boucler les Europe play-offs

Le Standard a rapidement pris les devants à Gentbrugge, une percée de Melegoni et un centre en retrait de Donnum voyait William Balikwisha ouvrir le score (12e, 0-1). Les Liégeois eurent ensuite tendance à trop reculer et les Gantois purent imposer leur jeu. Un pressing de Cuypers, né à Liège il y a 26 ans et formé au Standard, suivi d'un assist d'Odjidja pour le même Cuypers permettaient aux Buffalos d'égaliser dès la 23e. Le N.11 gantois était encore à la bonne place pour marquer son 26e but juste avant le repos (43e, 2-1). À la reprise, faute de rythme le Standard ne menaça pas vraiment Gand. Et c'est encore Cuypers qui se mit en vedette en convertissant (à sa 2e tentative) son penalty après l'intervention du VAR (79e, 3-1).Il pouvait ensuite recevoir une ovation du public en quittant la pelouse (80e). Dans le même temps, le Cercle Bruges a battu Westerlo 2-0 grâce à un but de Van Eenoo, contre son camp (76e) et Gboho (89e). Au classement final de ce tour final, derrière La Gantoise, 5e avec 44 points, on trouve le Cercle 6e (36), Westerlo 7e (30) et le Standard, qui n'aura pris que 2 points sur 18 dans ces play-offs, 8e (30). (Belga)