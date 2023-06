KC Lightfoot signe la troisième meilleure performance de l'histoire au saut à la perche

Lightfoot, 23 ans, a battu son record personnel de sept centimètres à Nashville. En indoor, il avait déjà sauté plus de 6m00. Son 6m07 est la meilleure performance mondiale de l'année et un nouveau record américain. Au classement mondial de tous les temps, seuls le recordman du monde suédois Armand Duplantis et le phénomène ukrainien Sergey Bubka sont devant Lightfoot avec respectivement 6m21 et 6m14. Duplantis est engagé dimanche à Hengelo, aux Pays-Bas, et sera sans aucun doute impatient de mettre la meilleure performance annuelle mondiale à son nom. (Belga)