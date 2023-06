Kunstenfestivaldesarts clôture une 28e édition réussie à guichets fermés

Cette édition s'est composée de 34 projets artistiques réalisés par 51 artistes (femmes, hommes et personnes non binaires). Vingt-trois représentations se sont données en première mondiale, dont quatre commandées pour le "Kunsten". "Nous avons pu accueillir de nombreux invités internationaux, des artistes de 28 pays différents, quelque 200 programmateurs nationaux et internationaux et une centaine de journalistes, dont plusieurs, pour la première fois depuis la pandémie, venaient de l'extérieur de l'Europe", a expliqué la porte-parole Ellen De Bruyne. "La qualité artistique était élevée, avec des premières très appréciées." "Parmi les projets inoubliables, citons Nocturnes for a Society de Myriam Van Imschoot & Lucas van Haesbroeck, où les spectateurs ont passé la nuit au KANAL/K1; ?????? (Fauve) de Lenio Kaklea qui, en plus d'une version en salle, a été jouée deux fois à 7h00 du matin dans le parc Duden (à Forest, NDLR). L'excentrique Pumpitopera Transatlantica du collectif brésilien MEXA au night-club C12, et The School of Integration/Lexicon avec laquelle Tania Bruguera a mis en place une école de langues temporaire", peut-on lire dans le communiqué. Le public a pu rencontrer des artistes internationaux, dont la metteuse en scène japonaise Midori Kurata, la chorégraphe grecque Lenio Kaklea, la metteuse en scène polonaise Gosia Wdowik et l'artiste dissidente russe en fuite Victoria Lomasko. La Belgique et Bruxelles étaient également représentées, avec Anna Teresa De Keersmaeker, Myriam Van Imschoot & Lucas van Haesbroeck, Lara Barsacq ou encore Sarah Vanhee. (Belga)