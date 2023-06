Le parachutiste dans un état stable après sa chute due à une "erreur de jugement"

Le Gantois de 46 ans était monté dans un petit avion avec 16 compagnons afin d'effectuer un saut groupé. Il jouissait d'une expérience solide, mais n'avait plus sauté en parachute depuis un certain temps. "Il a commencé à tourner et la procédure normale est de larguer le parachute principal et d'utiliser le parachute de secours", a déclaré le parquet. "Mais l'analyse des images de la caméra d'un des participants et de son propre équipement de mesure a montré que l'homme a commis une erreur de jugement. Il a ouvert le parachute de secours trop tard et trop bas, provoquant une chute comparable à une chute du deuxième étage. Il a atterri à un carrefour à Ledegem". D'après les conclusions de l'expert, il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers ou de problème d'équipement. (Belga)