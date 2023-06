Les Belges à l'étranger - Victoire logique de City en Cup selon Guardiola : "La meilleure équipe a gagné"

Kevin De Bruyne, qui était titulaire après avoir été victime de douleurs musculaires, s'est illustré en étant l'auteur de deux assists pour le doublé victorieux d'Ilkay Gündogan. "Nous n'aurions tout simplement pas pu mieux commencer", a déclaré l'entraîneur de City, Pep Guardiola, après le match. "Tout notre match a été bon. Nous avions le contrôle et nous ne l'avons pas lâché, sauf sur le but encaissé (penalty de Fernandes, ndlr). La meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Nous savions que nous affronterions un adversaire assez fort et nous nous sommes préparés pour ça." Maintenant, les joueurs ont droit à deux jours de repos, après quoi place à la préparation de la finale de la C1 contre l'Inter de Romelu Lukaku. "Les joueurs savent à quoi s'attendre. Nous avons fait une excellente saison, mais nous n'avons jamais gagné la Ligue des Champions et nous devons la gagner si nous voulons que le monde nous apprécie à notre juste valeur. Deux finales en trois ans, c'est fantastique, mais à la fin, il faut gagner." (Belga)