Manneken Pis reçoit un costume de cycliste à l'occasion de la Journée mondiale du vélo

(Belga) Manneken Pis a reçu samedi après-midi, à Bruxelles, un costume de cycliste à l'occasion de la Journée mondiale du vélo. "Pendant longtemps, l'image selon laquelle Bruxelles et le vélo ne faisaient pas bon ménage a prévalu, alors qu'il s'agit en fait d'un très bon mariage", a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Den Brandt. "Beaucoup de travail a été fait ces dernières années pour rendre Bruxelles plus cyclable et nous le soulignons aujourd'hui", a-t-elle ajouté.