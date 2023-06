Météo - Rien que du soleil à l'horizon

Samedi soir et durant la nuit, le ciel restera serein avec des minima de 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 ou 13 degrés dans la région côtière ainsi que l'extrême sud du territoire. La journée de dimanche sera à nouveau ensoleillée avec des maxima de 18 ou 19 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes­ Fagnes, autour de 23 degrés dans la plupart des autres régions, et jusqu'à 25 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord­-est. À la Côte, il sera parfois assez fort avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h. Lundi, le temps restera ensoleillé avec localement quelques nuages. Les maxima atteindront 26 degrés sur l'extrême sud du territoire. Le soleil sera au menu jusqu'à vendredi au moins. (Belga)