Météo - Un week-end ensoleillé, aux températures presque estivales

Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein avec des minima de 7 degrés en Hautes Fagnes, voire un peu moins dans certaines vallées, à 12 degrés à la côte. Le vent de nord-est sera modéré, parfois faible dans l'est durant la nuit. Dimanche, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des maxima autour de 17 degrés à la mer, 20 degrés en Hautes Fagnes, 23 degrés sur la plupart des autres régions et jusqu'à 25 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de nord-est, à parfois assez fort de nord-nord-est à la côte, avec, là, des rafales proches de 50 km/h. La semaine prochaine, ce temps ensoleillé se poursuivra avec des maxima entre 22 et 24 degrés dans le centre, voire encore un peu plus chaud à partir de vendredi. Le vent de nord-est restera toutefois souvent présent. (Belga)