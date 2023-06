Réforme de la Justice en Israël - Nouvelles manifestations contre la réforme judiciaire en Israël

Les manifestants se rassemblent chaque semaine depuis janvier pour dénoncer la réforme judiciaire promue par le gouvernement de M. Netanyahu, un des plus à droite de l'histoire d'Israël, et qui est également la cible des critiques des manifestants. Le Premier ministre a annoncé le 27 mars une "pause" dans le projet pour donner une "chance ... au dialogue", mais la mobilisation contre la réforme reste forte, ainsi que les critiques contre M. Netanyahu, inculpé pour corruption dans une série d'affaires. Selon les médias israéliens, quelque 100.000 manifestants se sont rassemblés à Tel-Aviv, un chiffre important rapporté au plus de 9 millions d'habitants du pays. La police elle ne communique pas de chiffres officiels sur les manifestations. Les manifestants, qui brandissaient des drapeaux israéliens, ont bloqué l'autoroute urbaine Ayalon dans les deux directions. Vendredi soir, plusieurs centaines d'Israéliens s'étaient rassemblés devant la résidence privée de M. Netanyahu à Césarée, au nord de Tel-Aviv. La manifestation, qualifiée de "non autorisée" par la police, avait été émaillée d'incidents violents avec les forces de police et d'au moins 17 arrestations. Selon le gouvernement, la réforme du système judiciaire vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Mais ses détracteurs estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive illibérale ou autoritaire. (Belga)