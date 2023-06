Roland-Garros - Elise Mertens poursuit sa route aussi en double

Deux breaks consécutifs, aux sixième et huitième jeux, ont compliqué la tâche de Mertens et Hunter dans le premier set. Le duo a cependant à chaque fois débreaké dans la foulée avant d'émerger au jeu décisif. Le second set s'est avéré plus simple pour la paire belgo-australienne, qui a réussi deux breaks pour s'envoler à 5-1 puis a conclu la partie sur sa deuxième balle de match. Minnen et Hunter affronteront en huitièmes de finale la paire tête de série N.15 formée par les Russes Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova, qualifiées après leur victoire 2-6, 7-6 (7/3), 6-3 sur les Tchèques Miriam Kolodziejova et Marketa Vondrousova. Mertens, 27 ans, n'a encore jamais été plus loin que le troisième tour en double à Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. La N.1 belge a remporté l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka et Wimbledon 2021 avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Vendredi, Mertens (WTA 28) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du simple (quatrième tour) après une belle victoire 6-1, 6-3 sur l'Américaine Jessica Pegula, N.3 mondiale. (Belga)