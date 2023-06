Roland-Garros - Francisco Cerundolo s'offre Taylor Fritz et s'en va défier Holger Rune en 8es de finale

Taylor Fritz a pris la main dans la rencontre grâce à deux breaks dans le premier set, contre un seul pour Cerundolo, 6-3. Ce dernier a néanmoins inversé la tendance ensuite, pour faire 6-3 en sa faveur et égaliser. Dans le troisième set, l'Argentin a résisté à trois balles de contre-break à 5-4, avant de conclure la manche 6-4. Après un break de part et d'autre dans la quatrième reprise, Taylor Fritz a manqué une balle de set à 5-4 en sa faveur, et Francesco Cerundolo a enchaîné trois jeux pour s'imposer sur sa deuxième balle de match, 7-5. Le 23e joueur mondial sera opposé à la 6e tête de série en huitièmes de finale, le Danois Holger Rune (ATP 6), qui a éliminé le compatriote de Cerundolo, Olivieri (ATP 231). Borna Coric (ATP 16) a quant à lui été écarté en trois sets par l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Le Croate, tête de série N.15, a échoué au troisième tour 6-3, 7-6 (7/5), 6-2. Etcheverry, qui a fait tomber l'Australien Alex De Minaur au tour précédent (ATP 19/N.18), poursuivra son tournoi face au Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 33/N.27). Plus tôt, le Chilien Nicolas Jarry (ATP 35) s'est offert une place en huitième de finale grâce à une victoire contre l'Américain Marcos Giron (ATP 75), 6-2, 6-3, 6-7 (7/9), 6-3. Casper Ruud l'attend au prochain tour. Le Norvégien, 4e mondial et 4e tête de série sur l'ocre parisien, avait été battu en finale du tournoi la saison dernière par l'Espagnol Rafael Nadal. (Belga)