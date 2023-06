Roland-Garros - Greet Minnen avance en huitièmes de finale du double

Un break suffisait à Minnen et Bondar pour remporter le premier set. Dans le deuxième set, elles prenaient d'emblée le service de leurs adversaires et réussissaient un nouveau break pour s'envoler à 5-2. Elles héritaient d'une balle de match sur leur service, mais Aoyama et Shibahara la repoussait et revenaient jusqu'à 5-4. Minnen et Bondar manquaient encore une balle de match avant de conclure la partie. La Belge et la Hongroise affronteront en huitièmes de finale l'Américaine Asia Muhammad et la Mexicaine Giuliana Olmos, têtes de série N.12, qui ont battu 6-4, 6-0 Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann. Minnen et Bondar avaient atteint les quarts de finale des Internationaux de France l'an passé. En simple, Minnen (WTA 120) n'a pas réussi à franchir les qualifications. (Belga)