Roland-Garros - Greet Minnen, qui a éliminé la tête de série n°7 en double : "Une prestation très aboutie"

"C'est une belle victoire", a-t-elle confié à Belga, après sa qualification. "Nous avons livré une prestation très aboutie du début à la fin. Nous étions agressives et nous ne leur avons pas vraiment donné l'occasion de rentrer dans la partie. Bondar et moi ne sommes peut-être pas des joueuses de double à proprement parler, mais nous servons toutes deux très bien, sommes très solides du fond du court et avons bien progressé au filet." C'est la deuxième fois d'affilée que Greet Minnen se hisse au troisième tour avec Anna Bondar à Paris. L'an dernier, la Belge et la Hongroise avaient même atteint les quarts de finale. Elles affronteront ce dimanche soir l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 17), têtes de série n°12, qui ont battu 6-4, 6-0 Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann. "C'est chouette", a-t-elle poursuivi. "Je n'ai pas d'explication toute faite à ces beaux parcours, si ce n'est que nous apprécions de jouer ici. Et j'espère que cela va continuer. Je n'ai encore jamais affronté Muhammad et Olmos et je ne les ai pas souvent vues jouer non plus. Je ne peux donc pas dire grand-chose à leur sujet. Je vais essayer de me renseigner. On va s'appuyer sur nos qualités et essayer de sortir un nouveau gros match." (Belga)