Roland-Garros - Holger Rune écarte sans difficulté le qualifié Olivieri au troisième tour

Malgré un break concédé d'entrée, Rune a pris la main sur la première manche en remportant cinq jeux de suite pour finalement enlever celle-ci, 6-4. Dans le deuxième set, le Danois n'a laissé Olivieri prendre que son premier jeu de service, avant de le balayer, 6-1. Le troisième set a débuté comme le premier, avec un break de l'Argentin immédiatement contré. Le 6e mondial ne s'est pas laissé surprendre et a vogué jusqu'à la victoire, 6-2. Olivieri, qui avait sorti Michael Geerts au deuxième tour des qualifications, voit donc son premier tournoi sur le circuit ATP se terminer au troisième tour. En huitièmes de finale, Holger Rune sera opposé au vainqueur de la confrontation entre l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 23/N.23) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 8/N.9). L'année dernière, le Danois avait atteint les quarts de finale pour sa première participation à la quinzaine parisienne. Dans le même temps, le Brésilien Thiago Seyboth Wild a été éliminé par le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 33/N.27). Le 172e mondial, qualifié, qui avait battu Daniil Medvedev (ATP 2/N.2) au premier tour, s'est incliné en cinq manches, 3-6, 7-6 (10/8), 2-6, 6-4, 6-0. Nishioka, qui n'avait jamais été au-delà du deuxième tour à Roland-Garros en six participations dans le tableau final, retrouvera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre le Croate Borna Coric (ATP 16/N.15) et l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 49). (Belga)