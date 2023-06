Roland-Garros - Iga Swiatek s'impose sans laisser le moindre jeu à Wang, Gauff élimine la jeune Andreeva

Swiatek n'avait concédé que huit jeux au total sur les deux premiers tours, qui s'étaient soldés sur le score de 6-4, 6-0. Elle a poursuivi sur sa lancée en balayant son adversaire du jour sans perdre un seul jeu. La 1re tête de série, qui a déjà remporté Roland-Garros à deux reprises en 2020 et 2022, n'a laissé que 17 points à son adversaire sur toute la rencontre. La Polonaise rencontrera en huitièmes de finale la gagnante de la confrontation entre la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 42) et l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 66). Dans le même temps, l'Américaine Coco Gauff (WTA 6/N.6) s'est imposée en trois sets contre la Russe âgée de 16 ans, Mirra Andreeva, en 2 heures et 3 minutes, 6-7 (5/7), 6-1, 6-1. Sortie des qualifications, la N.1 mondiale juniore, 143e à la WTA a fait douter la finaliste de l'an dernier, 6e tête de série, le temps d'un set, qu'elle a remporté au tie-break après trois breaks de part et d'autre, 7/5. L'Américaine s'est reprise dans les deux manches suivantes qu'elle a enlevées en ne laissant que deux jeux de service à Andreeva, 6-1, 6-1. Au prochain tour, Coco Gauff retrouvera la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) ou l'Américaine Kayla Day (WTA 138), autre qualifiée. (Belga)