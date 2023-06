Roland-Garros - L'adversaire de Mertens Pavlyuchenkova, 333e mondiale, se "remet progressivement en place"

"J'ai très mal commencé ce match", a-t-elle confié à ses compatriotes. "J'étais impatiente et je commettais des fautes stupides. Cela me frustrait et du coup, j'essayais de frapper encore plus fort. J'ai alors quitté le court après la perte du premier set pour avoir un dialogue avec moi-même. Je suis revenue et j'ai fait mon travail plus calmement. J'étais concentrée sur la façon dont je voulais jouer, j'étais tout dans la tactique. J'ai plus varié et attendu la bonne balle pour attaquer." C'est la troisième fois de sa carrière que 'Nastia', comme on la surnomme, se hisse en huitième de finale à Roland Garros. Et elle est devenue la deuxième joueuse la moins bien classée de l'histoire derrière Serena Williams - 451e en 2018 - à atteindre la deuxième semaine à Paris après avoir manqué la deuxième moitié de l'année 2022 en raison d'une blessure au tendon rotulien. "Je me remets progressivement en place", a poursuivi la native de Samara, qui fut 11e mondiale en novembre 2021. "Avant, je ne pouvais jamais regarder un match perdu, cela me faisait trop mal. Maintenant, je passe tout en revue. Après ma défaite 6-0, 6-0 contre Swiatek à Rome, j'ai revu plusieurs fois les temps forts pour comprendre. J'ai dit à mon coach que je n'aimais pas ma façon de bouger. Et je servais mal. J'ai travaillé dur pendant dix jours avant Strasbourg et cela a porté ses fruits. J'ai encore l'idée que je peux réaliser de grandes choses." (Belga)