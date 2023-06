Roland-Garros - Mertens, qui vise un premier quart de finale à Paris : "Surtout me concentrer sur mon jeu"

"Cela va être dur", a-t-elle confié. "Tous les matchs sont durs. Je ne sais pas vraiment s'il y a une favorite. Elle a l'expérience d'une finale ici. Je n'ai encore jamais atteint les quarts de finale ici et je vais tout donner pour tâcher de gagner ce match. J'essaie toujours d'aller le plus loin possible dans les grands tournois et certainement dans les levées du Grand Chelem qui représentent toujours quelque chose de spécial." Dernière tête de série encore présente dans son quart de tableau, Elise Mertens s'est préparée ce samedi en disputant son deuxième tour en double avec l'Australienne Storm Hunter. Les deux, têtes de série n°3, ont battu 7-6 (7/4), 6-1 sur le Court n°14 la Brésilienne Ingrid Martins (WTA 76) et la Bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 91). "Je pense que je vais surtout me concentrer sur mon jeu, m'inspirer de ce que j'ai bien fait dans ce match (NdlR : contre Pegula)", a-t-elle poursuivi. "Je suis en confiance, mais je vais rester dans ma bulle, point par point, parce que même si j'ai gagné le premier set 6-1, on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite. C'était vraiment serré au deuxième. Je ne veux pas vraiment penser au fait que je dois gagner et atteindre absolument un quart ici. Je veux simplement me focaliser sur ce niveau. Tout est possible dans ce tableau. On verra." (Belga)