Roland-Garros: Nadal entame une "convalescence de cinq mois"

"L'intervention chirurgicale s'est bien passée, elle a consisté à nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon (du psoas), ainsi qu'à le renforcer", a expliqué la même source. "Dans un second temps, une ancienne lésion au labrum de sa hanche gauche (une partie de l'articulation, ndlr) a également été traitée, ce qui va certainement contribuer à la guérison du tendon." "Rafa va commencer le processus de récupération fonctionnelle dans quelques heures et la période de convalescence normale est estimée à cinq mois", a conclu l'entourage de l'Espagnol. Nadal, qui fête ses 37 ans ce samedi, s'est blessé au tendon du psoas-iliaque gauche (muscle fléchisseur de la hanche) lors de son match du deuxième tour en Australie en janvier. Malgré la douleur, il avait tenu à terminer la rencontre, perdue face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. L'ex-N.1 mondial n'a pas rejoué depuis, repoussant de tournoi en tournoi son retour, jusqu'à annoncer le 18 mai dernier son forfait pour Roland-Garros, qu'il a remporté quatorze fois. L'Espagnol n'a pas donné de date de retour, mais a dit viser la saison 2024, probablement sa dernière. (Belga)