Royaume-Uni: un militant s'introduit sur la piste du Derby d'Epsom

Le groupe de défense des droits des animaux Animal Rising avait appelé à perturber le très chic rendez-vous sportif, et ce malgré une injonction de justice interdisant notamment de pénétrer sur la piste. "Un sympathisant d'Animal Rising a atteint la piste du Derby d'Epsom", a tweeté le groupe en partageant une vidéo où on voit un homme courir sur la piste avant d'être rapidement intercepté par la police. La course, qui avait débuté, s'est déroulée sans encombre. Une femme a elle aussi tenté de s'introduire sur la piste mais a été arrêtée avant pouvoir franchir les barrières. Plus tôt dans la matinée, la police avait annoncé l'arrestation de 19 personnes aux alentours de la course "pour suspicion de complot en vue de commettre une nuisance publique et restent en garde à vue". Animal Rising a déploré une course qui est une "démonstration écœurante de profit (au détriment) du bien-être des animaux". Le groupe avait annoncé son intention de perturber l'évènement malgré l'injonction accordée la semaine dernière par la justice britannique au Jockey Club britannique -propriétaire de plusieurs hippodromes dont celui d'Epsom- pour contrecarrer les velléités de militants. Dans son injonction, la justice interdisait notamment de pénétrer sur la piste et de perturber les courses. Peine de prison et amende sont prévues en cas de violation de l'injonction. Animal Rising avait déjà perturbé en avril le Grand National, une célèbre course d'obstacle. Le départ avait été retardé et 118 personnes interpellées. (Belga)