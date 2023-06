Serie A - L'AC Milan annonce le départ d'Ibrahimovic

"Demain (dimanche) soir après le dernier match de la saison... l'AC Milan dira au revoir à Zlatan Ibrahimovic au terme d'une brève cérémonie", écrit le club milanais dans un communiqué. "L'AC Milan voudrait remercier Zlatan pour les moments merveilleux que nous avons passés ensemble". Les représentants du joueurs, interrogés par l'AFP, n'ont pas voulu se prononcer sur le futur de l'attaquant: prendra-t-il ou pas sa retraite après son départ de Milan ? Mais selon plusieurs médias italiens, "Ibra" pourrait rejoindre le club de Monza (D1) la saison prochaine et ainsi retrouver son ancien président à Milan, Silvio Berlusconi. Ibrahimovic était revenu à Milan en 2019 et a été sacré champion d'Italie la saison dernière. Mais en raison de blessures à répétition, il n'a pratiquement pas pu jouer cette saison. Il était revenu à la compétition en février après avoir été opéré du genou gauche en mai 2022. Le Suédois n'a débuté qu'un seul match cette saison, en mars, lors de la victoire 3-1 sur le terrain de l'Udinese. Il était alors devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A. Il s'est ensuite blessé à un mollet lors d'un échauffement d'avant-match en avril, et a terminé la saison sur la touche. Zlatan Ibrahimovic avait remporté un premier titre de champion d'Italie avec Milan en 2011. Passé également par l'Ajax, la Juventus, l'Inter Milan, Barcelone, le PSG et Manchester United, il a décroché deux titres de champion aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l'Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France. Il avait aussi joué au Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019. (Belga)