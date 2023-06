Serie A - Lukaku à l'assist dans la victoire de l'Inter à Torino

Avec désormais 72 points, l'Inter remonte à la 2e place, malgré douze défaites, et ne peut plus être dépassé que par la Lazio, 71 points, qui se déplace samedi soir à Empoli. L'AC Milan, 4e, 67 points ne peut plus viser le podium. Naples est champion et compte 87 points avant d'accueillir la Sampdoria dimanche. L'Inter Milan a désormais une petite semaine pour préparer la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, samedi prochain à Istanbul. (Belga)