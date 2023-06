Un parachutiste grièvement blessé après un atterrissage manqué

Selon Het Laatste Nieuws, l'accident s'est produit vers 20h15. La victime, un homme de 46 ans très expérimenté, avait décollé en avion de Moorsele (Wevelgem) peu avant. Des témoins oculaires l'auraient vu avoir des problèmes avec son parachute principal et essayer de déclencher celui de secours. Il est ensuite tombé avec un grand fracas sur la chaussée en béton. Des passants se sont immédiatement précipités, en attendant l'arrivée des services de secours. La victime a reçu les premiers soins sur place et se trouvait dans un état critique au moment de son transfert vers l'hôpital. Selon plusieurs médias, le parquet de Courtrai a nommé un expert et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. (Belga)