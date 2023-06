WRC - Rallye de Sardaigne - Sortie de route pour Ogier dans l'ES14, Neuville nouveau leader

Vainqueur de l'ES6 vendredi et auteur du scratch dans les 8e, 9e, 11e et 13e spéciales samedi, Thierry Neuville, vainqueur du rendez-vous sarde en 2016 et 2018, possède 23.8 secondes d'avance sur son coéquipier finlandais Esapekka Lappi et 1:35.7 sur le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). "C'est une bonne nouvelle, mais c'est vraiment dommage pour Seb", a déclaré Thierry Neuville après la 14e spéciale. "J'espère qu'ils vont bien, car c'est vraiment facile de sortir dans ces conditions. L'objectif était de maintenir la pression et nous y sommes parvenus, donc nous devons être satisfaits. Nous avons un avantage conséquent, il va falloir le gérer". Il reste une spéciale à disputer samedi (Tempio Pausania 2/9,04 km). Quatre spéciales composeront l'ultime journée dimanche. Arzachena-Braniatogghiu (15,22 km) et Sardegna (7,79 km) seront négociées deux fois, le deuxième passage de la seconde citée accueillant la Power Stage. (Belga)