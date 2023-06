Brussels Cycling Classic - Arnaud Démare: "Finalement, la condition est là"

"Je ne voulais pas prendre les devants trop tôt dans cette longue dernière ligne droite. Je m'étais niché dans la roue de Biniam Girmay et je n'en suis sorti que pour les 200 derniers mètres. C'était peut-être un peu osé mais finalement c'était la bonne décision car j'avais encore de la réserve", a commenté Démare. Ainsi, après 2017, le Français retrouve sa place au palmarès de la Brussels Cycling Classic en 2023. "On ne peut pas comparer ces deux éditions. Il y a maintenant beaucoup plus de côtes sur le parcours et aussi plus de zones pavées. Cette course est devenue beaucoup plus difficile", a-t-il souligné. "Je suis heureux de cette nouvelle victoire. Il a fallu beaucoup de temps avant que la condition ne soit présente. Durant les premiers mois, je n'y étais pas et les résultats ont été décevants. Dernièrement, c'est allé beaucoup mieux et j'ai maintenant deux victoires à mon actif. Pendant un moment, on a cru que le grand groupe allait revenir, mais heureusement cela n'a pas été le cas. D'autant plus que nous avions beaucoup travaillé avec l'équipe pour que notre groupe d'échappés puisse sprinter pour la victoire finale. Et j'ai pu conclure. Le Tour ? J'espère pouvoir forcer une sélection, mais ce n'est pas encore une certitude. Peut-être que cette victoire peut y contribuer", a conclu Arnaud Démare. (Belga)