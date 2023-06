Concours musical Reine Elisabeth - La bariton sud-coréen Taehan Kim remporte le concours musical Reine Elisabeth 2023

Taehan Kim, âgée de 22 ans, est le plus jeune finaliste et recevra un chèque de 25.000 euros. Il succède à Samuel Hasselhorn, dernier lauréat du concours de chant en 2018. Un nombre record de 412 chanteurs s'étaient inscrits pour cette édition, qui a débuté fin mai. Parmi eux se trouvaient également quatre candidats belges. Deux d'entre elles, la soprano Margaux de Valensart et la mezzo-soprano Linsey Coppens, ont été éliminées en demi-finale. Depuis jeudi soir et jusque samedi soir, douze finalistes, tous étrangers, s'étaient ensuite succédé sur la scène de Bozar afin de décrocher la première place du prestigieux concours, organisé pour la première fois en 1937. Parmi eux se trouvaient neuf femmes et trois hommes. L'année dernière, lorsque le concours était consacré au violoncelle, c'est la Coréenne Hayoung Choi avait remporté le premier prix pour sa performance. (Belga)