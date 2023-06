Critérium du Dauphiné - Christophe Laporte enlève la première étape et endosse le maillot jaune

Après ce 3e succès de l'année et le 29e en carrière, Laporte s'empare du maillot jaune de leader du classement général. Grâce aux bonifications, il devance Trentin de 4 secondes et Herregodts de 6 secondes. Cette première étape du Dauphiné emmenait les coureurs sur cinq sommets de quatrième catégorie, dont trois sur la Côte du Rocher de l'Aigle (1 km à 7,3%) dans la deuxième moitié de la course. Le dernier passage au sommet se trouvait à plus de dix kilomètres du terme, après quoi une descente emmenait les coureurs jusqu'à l'arrivée. Cette 75e édition du Critérium du Dauphiné fait office de sérieuse préparation au Tour de France. Elle se déroulera jusqu'à dimanche prochain en huit étapes. Lundi, le peloton courra 167,3 kilomètres de Brassac-les-Mines à La Chaise-Dieu, avec un départ et une arrivée en montée. (Belga)