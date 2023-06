Critérium du Dauphiné - Christophe Laporte premier leader "après une étape difficile et nerveuse"

Laporte a pu compter sur l'aide de son leader le vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard. "C'était une étape difficile et nerveuse", a déclaré le vainquuer du jour dans un communiqué de son équipe. "La dernière descente était assez dangereuse, surtout parce que Herregodts était toujours devant. Néanmoins, toute l'équipe nous a maintenus, Jonas et moi, à l'avant. J'ai eu ma chance aujourd'hui et je tiens à remercier mes coéquipiers pour cela. Le lancement (lead-out) de Jonas a été fantastique. C'est un excellent début de semaine pour l'équipe." Vingegaard se prépare dans le Dauphiné pour le Tour de France. "Ma forme s'améliore et j'ai pu bien me préparer pour cette course", a déclaré le Danois. "Bien sûr, j'aimerais remporter la victoire au classement général ici, mais le Tour reste l'objectif principal. Nous nous sommes rendus au Dauphiné pour obtenir une impulsion importante. De toute façon, j'aime avoir une course par étapes dans les jambes avant le Tour. Nous verrons cette semaine si je suis sur la bonne voie." (Belga)