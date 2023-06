F1 - GP d'Espagne - Charles Leclerc partira de la voie des stands après un changement de suspension

Leclerc avait connu une séance de qualifications très difficile, samedi, et avait échoué à la 19e place alors que son coéquipier espagnol Carlos Sainz avait réussi le deuxième meilleur temps derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Selon les médias spécialisés, l'équipe n'aurait pas trouvé la cause des problèmes de conduite qu'a connus Leclerc, et a choisi de changer totalement le réglage de la suspension. De tels changements ne sont pas autorisés sous le régime de parc fermé, et sont sanctionnés par une pénalité. L'Américain Logan Sargeant (Williams) en a également fait les frais après un changement de suspension et de refroidissement des freins. Il était censé partir du fond de la grille mais sera finalement derrière Leclerc dans la pitlane. Max Verstappen partira en pole position, devant Carlos Sainz et la McLaren du Britannique Lando Norris. Le départ de la course sera donné à 15h00. (Belga)