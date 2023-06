GT4 European Series - Antoine Potty remporte une victoire historique au Paul Ricard

Peu de temps après la fermeture de la fenêtre de ravitaillements, une averse s'est abattue au-dessus de la piste varoise, l'asphalte devenant rapidement glissant. Ayant choisi de rester en pneus lisses, Antoine Potty s'est mis en évidence au volant de la Toyota Supra GT4 N°8 de l'équipe Xwift Racing Events. À 18 minutes de l'arrivée, le Hamoirien a pris le dessus sur l'allemand Michael Schrey (BMW M4 GT4 N°2 Hofer Racing). Les deux pilotes mais aussi le jeune Espagnol Marc de Fulgencio (Mercedes-AMG n°4 EastSide) ont joué les équilibristes, n'ayant d'autre choix que d'éviter les erreurs vaille que vaille sur une piste rendue impraticable avec des pneus slicks. Toujours sous la menace de Schrey et De Fulgencio, Potty a obtenu le répit tant espéré quand ses deux rivaux se sont touchés dans le dernier passage dans la courbe de Signes. Le vice-champion GT4 European 2021 a empoché la victoire avec son équipier français Etienne Cheli. Disputée sur le sec samedi, la course 1 a vu l'équipage Potty-Cheli prendre la deuxième place, deux secondes derrière l'Aston Martin Vantage N°74 de Weyrich-Lachenauer. Le Top 3 est complété par l'Audi R8 N°3 SpeedCar de Lariche-Consani. Engagé sur la Chevrolet Camaro du team hollandais V8 Racing, Kenny Herremans a connu un week-end difficile, terminant à chaque fois aux alentours du top-25. La prochaine manche des GT4 European Series aura lieu dans le cadre des 24 Heures de Spa les 30 juin et 1er juillet. (Belga)