Invasion de l'Ukraine - Moscou dit avoir mené des frappes nocturnes contre des "aérodromes" militaires ukrainiens

"Cette nuit, les forces armées russes ont mené une frappe groupée avec des armes longue distance et de haute précision, depuis le ciel, contre des installations de l'ennemi sur des aérodromes militaires", a indiqué le ministère russe de la Défense. "Des postes de commandement, des stations radar, des équipements de l'aviation ukrainienne et un dépôt avec des armements et des munitions ont été touchés", a ajouté le ministère, sans donner d'indications sur la localisation de ces aérodromes. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces déclarations de source indépendante. Selon les autorités ukrainiennes, des attaques aériennes ont frappé ces dernières 24 heures le centre de l'Ukraine, l'une tuant samedi soir une fillette de deux ans et blessant 22 personnes à Dnipro et l'autre touchant dimanche un aérodrome. Les frappes aériennes russes au-dessus de l'Ukraine se sont intensifiées ces dernières semaines. (Belga)