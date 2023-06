Invasion de l'Ukraine - Un aérodrome touché par une frappe russe dans le centre de l'Ukraine, selon Kiev

"Six missiles et cinq drones d'attaque" ont été lancés par les forces russes, a déclaré à la télévision un porte-parole de l'armée de l'Air ukrainienne, Youriï Ignat. "Malheureusement, ils n'ont pas tous été détruits. Sur les six (missiles), quatre ont été détruits par la défense aérienne et deux ont frappé l'aérodrome près de Kropyvnytskyï", a-t-il ajouté. A Kiev, le chef de l'administration militaire locale avait déclaré au préalable que les défenses aériennes de la capitale avaient repoussé plusieurs missiles et drones dans la nuit. "Selon des informations préliminaires, aucune cible aérienne n'a atteint la capitale", a écrit dimanche Serhiy Popko sur le réseau social Telegram. (Belga)