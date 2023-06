Jupiler Pro League - Geraerts: "La seule chose qu'on peut se reprocher, c'est de ne pas avoir mis le 2e but"

Pendant une quarantaine de minutes, l'Union était virtuellement championne, avec le but de Simon Adingra et le faux pas de l'Antwerp. "Les joueurs peuvent être fier, ils ont tout donné encore une fois aujourd'hui", a confié Geraerts. "Malheureusement, nous n'avons pas mis le deuxième but. C'est le foot, on sait bien qu'à la fin, ça peut arriver que le ballon tombe dans la bonne surface. Ils ont mis le but. Mais encore une fois, mes joueurs peuvent fiers. Si on peut se reprocher une chose, c'est de ne pas avoir mis le deuxième but." "C'est la deuxième année de suite que nous passons tout près du titre", a indiqué Geraerts. "Cette fois, c'était à quelques minutes de la fin. Le deuxième but n'est pas tombé et nous avons donné les dernières minutes à nos adversaires. Nous avons eu les occasions pour ce deuxième but, mais nous ne l'avons pas mis", a encore ajouté encore l'entraîneur saint-gillois, qui était l'adjoint de Felice Mazzu la saison dernière. Selon Geraerts, le scenario final fait "bien sûr" plus mal aux Unionistes que le dénouement de l'an passé. L'Union termine troisième avec 46 points, derrière l'Antwerp, champion avec 47 unités, et Genk (46), qui a fini la phase classique en tête. (Belga)