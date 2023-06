Jupiler Pro League - Grande déception de l'Union après que le Club de Bruges a joué les trouble-fête

La police a pénétré dans le stade un quart d'heure avant le coup de sifflet final, peut-être pour contenir les supporters, mais cela s'est avéré inutile. Dans la rue longeant le stade, l'ambiance n'était plus au beau fixe. Les sourires et l'atmosphère optimiste d'avant et pendant le match ont fait place à l'abattement et aux larmes. "C'est ça le sport", ont expliqué des parents à leurs enfants. Longtemps, les astres semblaient pourtant s'aligner pour l'Union après qu'Adingra a donné l'avantage au club bruxellois. Les spectateurs se réjouissaient aussi du score de Genk... jusqu'à voir le vent tourner. Il n'y a toutefois eu aucune perturbation, les pompes à bière et les poêles à frire tournaient toujours à plein régime dans la soirée. (Belga)