Les Bissau-Guinéens aux urnes pour les élections législatives

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (09h00 HB). Les 884.000 électeurs inscrits pourront voter jusqu'à 17h00 pour ce scrutin à la proportionnelle à un tour, devant renouveler les 102 députés et dont les résultats sont attendus au moins 48 heures plus tard. La Guinée-Bissau souffre d'une instabilité politique chronique et a été victime depuis son indépendance du Portugal en 1974 d'une kyrielle de coups d'État ou de tentatives de coup d'État, la dernière en février 2022. Quelque 200 observateurs internationaux sont déployés dans le pays pour surveiller le vote. Vingt-deux partis politiques se disputent le scrutin, dont les trois qui se partageaient presque tous les sièges de l'Assemblée sortante: le Madem G15, la famille politique du président Embalo, le Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-vert (PAIGC) fondé par Amilcar Cabral, qui a longtemps dominé la politique nationale, et le Parti du renouveau social (PRS). Un nouveau Premier ministre sera nommé à l'issue du vote. Dans ce pays, l'un des moins développés au monde, touché successivement par les conséquences de la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les enjeux économiques sont au cœur des préoccupations. (Belga)