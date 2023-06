Les trains circulent de nouveau normalement après la modernisation du système de sécurité

"La phase finale de ces travaux a mobilisé une centaine de personnes sur le terrain mais aussi lors des étapes préalables. 127 km de voies principales supplémentaires sont désormais dotés du système de sécurité ETCS (European Train Control System)", a fait valoir le gestionnaire. En différents endroits (Bruxelles-Midi, Hal, Boondael, Holleken, Petite Île, Anderlecht, Forest... ), une quinzaine d'équipes du gestionnaire du réseau a procédé aux derniers réglages et tests pour la mise en service de 650 "balises ETCS" dans les voies. Ces balises assurent la transmission d'informations du sol vers les trains. Au total, 300 signaux ont été équipés de l'ETCS et 3.200 itinéraires potentiels ont été testés. Désormais, plus de la moitié (54% soit un total de 3.462 km) des voies principales du réseau ferroviaire belge est équipée du système de sécurité européen, souligne Infrabel, qui rappelle que l'objectif est d'installer l'ETCS sur la totalité du rail belge d'ici à la fin de 2025. L'ETCS assure une surveillance constante et complète de la sécurité du parcours du train et de la vitesse maximale autorisée. Lorsqu'un conducteur de train circule plus vite que la vitesse autorisée, ou lorsqu'il ne respecte pas la signalisation, le système adapte automatiquement la vitesse en freinant. (Belga)