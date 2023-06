Ligue des Champions d'Afrique - Al Ahly remporte la finale aller 2-1 contre de le Wydad Casablanca

Percy Tau (45e+4), ancien joueur de l'Union, du Club Bruges et d'Anderlecht, a ouvert le score. Mahmoud Kahraba (59e) a doublé l'avance mais Saifeddine Bouhrati (86e) a redonné espoir aux Marocains avant le match retour le 11 juin à 21h00. Al Ahly espère décrocher sa 11e Ligue des champions d'Afrique, à l'occasion de sa 16e finale, et ainsi prendre sa revanche sa défaite de l'année dernière en finale contre le ... Wydad. Les Marocains espèrent enlever une 4e Ligue des champions en six finales. (Belga)