LPGA Tour - Rose Zhang s'empare de la tête de l'Americas Open à l'issue du troisième tour

Sur le par 72, la joueuse de 20 ans qui n'est passée professionnelle qu'il y a une semaine a réussi un parcours sans faute lors de la troisième journée, avec six birdies. Elle monte en puissance après avoir réalisé son premier tour en 70 coups, et le deuxième en 69. Zhang, qui a occupé pendant 141 semaines consécutives la tête du classement mondial chez les amateurs, compte 2 coups d'avance sur un trio de poursuivantes composé de la Thaïlandaise Atthaya Thitikul, l'Indienne Aditi Ashok et l'Américaine Cheyenne Knight. (Belga)