NHL - Les Vegas Golden Knights prennent la main dans les finales contre les Florida Panthers

En quête d'une première Coupe Stanley, Vegas, qui a échoué sur la dernière marche face à Washington en 2018, l'année de son intégration dans la ligue, a finalement eu le dernier mot au terme d'un match très intense, marqué par de nombreux accrochages provoquant des débuts de bagarres. C'est Zach Whitecloud qui a d'abord libéré l'équipe du Nevada, en trouvant le petit filet gauche du gardien adverse après un peu plus de six minutes dans l'ultime période, alors que Florida s'était montré dangereux à plusieurs reprises. Interceptant le palet en l'air avec sa crosse, avant de le frapper en demi-volée pour tromper Sergei Bobrovsky, Mark Stone a lui inscrit le quatrième but six minutes plus tard, avant que Reilly Smith ne donne plus d'ampleur à la victoire en marquant dans le but vide à 105 secondes de la sirène. Florida, également à la recherche d'un premier titre, 27 ans après une première opportunité manquée face à Colorado, a pourtant commencé idéalement cette finale, quand Eric Staal a ouvert le score en redressant le palet après avoir contourné la cage, fêtant comme il se doit son 100e match de play-offs. Mais en fin de premier tiers-temps, Jonathan Marchessault a égalisé pour Vegas, en reprenant une passe en retrait de Chandler Stephenson. Dans la période intermédiaire, Shea Theodore a donné une première fois l'avantage aux Golden Knights d'une frappe lointaine, mais Anthony Duclair a égalisé à 11 secondes de la sirène consolant son coéquipier Brandon Montour qui venait de toucher le poteau. (Belga)